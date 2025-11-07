متحدث الحكومة: نستهدف جذب كثافة سكانية 17 مليون نسمة للإقامة في الساحل الشمالي

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الأسابيع المقبلة ستشهد إجراءات تسليم المخطط العام لمشروع صفقة «علم الروم» والبدء في تسليم الأرض، ووضع التوقيتات اللازمة من أجل البدء في التنفيذ.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحياة» أن المستثمر الأجنبي المتمثل في شركة «ديار القطرية»، تحرص على الاستعانة بكبرى الشركات العالمية في عمليات وضع المخططات؛ لضمان خروج المشروع على أعلى مستوى ووفقًا للمعايير العالمية.

ونوه إلى أن المشروع سيستقطب علامات تجارية فندقية عالمية للمرة الاولى، مشيرا إلى إنشاء الجانب القطري مقرات حكومية ومؤسسات خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة كالأجهزة الشرطية والقضائية كالنيابات والمحاكم، وذلك على غرار ما جرى الإعلان عنه في مشروع رأس الحكمة.

وشدد أن الرؤية الحكومية للمشروع، تتمثل في تأسيس «مدينة دائمة الإقامة» وليس مجرد منتجع سياحي موسمي، موضحا أن المشروع سيشمل جميع الخدمات الأساسية ليكون مجتمعا عمرانيا متكاملا؛ ولن يقتصر على الشق السياحي وحسب.

وأضاف أن خطة الدولة ورؤية مصر 2030 تستهدف جذب واستيعاب كثافة سكانية 17 مليون نسمة في منطقة الساحل الشمالي على مدار العام؛ وليس فقط كمصيف، وذلك في إطار المخطط القومي للتنمية العمرانية.

وأوضح أن المشروع سيضيف أكثر من 4500 غرفة فندقية، تشمل غرفا في فنادق وشققا فندقية، وذلك لاستيعاب الطلب المتزايد على منطقة الساحل الشمالي.