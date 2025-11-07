رئيس لجنة السياحة الثقافية بالصعيد: 17 مليون صيني يخططون لزيارة مصر

قال محمد عثمان، رئيس لجنة السياحة الثقافية بالصعيد، إن احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير تمثل حدثًا عالميًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن أكثر من 29 دولة أبدت انبهارها بالحدث الذي سيغير خريطة السياحة في مصر والمنطقة بأكملها.

وأضاف "عثمان" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "ناسنا" على قناة المحور، أنه من المخطط ان يُنفذ لقاء مع شركات السياحة العالمية حيث سيشهد عرضًا متكاملًا حول المتحف وصوره ودوره الثقافي، إلى جانب مناقشة إعداد برامج سياحية متخصصة لزيارته، مضيفًا أن الطلب السياحي القادم على المتحف سيكون كبيرًا، ما يفتح الباب أمام زيادة في معدلات الإنفاق السياحي وتحول نوعي في جودة المنتج الثقافي المصري.

وتابع أن الجناح المصري في المعرض السياحي العالمي بلندن هذا العام سيكون “الأفضل بلا منازع”، حيث ستكون أيقونته المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن العديد من شركات السياحة العالمية أجلت برامجها لتضم المتحف ضمن مساراتها بمجرد افتتاحه رسميًا، وهو ما أدى إلى زيادة في تدفق الحجوزات بنسبة 18٪.

ودعا “عثمان” بتنظيم فعاليات شهرية داخل المتحف للحفاظ على الزخم العالمي وتسليط الضوء المستمر على التراث المصري، مشيرا أن عدم وجود قانون الطوارئ في مصر يعطي رسالة طمأنة قوية للعالم بأن الدولة قادرة على استقبال ضيوفها في بيئة آمنة ومستقرة.

واستكمل أن الحكومة قدمت تسهيلات كبيرة للقطاع الفندقي، مما يسمح حتى لأصحاب الفنادق الصغيرة بالاستفادة من الطفرة السياحية المقبلة، وطالب بضرورة تدخل الدولة بقوة في وضع خريطة استثمارية واضحة بالتعاون مع المستثمرين، مؤكدًا أن السياحة المصرية انتقلت من الكم إلى الكيف، ومع التوسع في الطاقة الفندقية أصبح حلم الوصول إلى 30 مليون سائح أقرب من أي وقت مضى.

وكشف أن الجنسيات الأكثر استهدافًا للسياحة الثقافية خلال الفترة المقبلة هي: “الفرنسية والإيطالية والإسبانية والألمانية، في حين تشهد السياحة الأمريكية نموًا قويًا”، مضيفًا أن دراسة حديثة أظهرت أن نحو 17 مليون صيني يخططون لزيارة مصر خلال السنوات الخمس القادمة، وهو ما يمكن أن يحقق قفزة نوعية في عائدات العملة الصعبة ويضع مصر في مقدمة المقاصد السياحية العالمية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

وشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.