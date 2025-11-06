شنت إدارة المتابعة بديوان عام محافظة دمياط، بالتعاون مع مديريتي التموين والصحة، حملة بمنطقة السنانية، وذلك بمتابعة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأوضح بيان صادر عن ديوان عام محافظة دمياط، اليوم الخميس، أن الحملة تمكنت من ضبط 23 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، كما شملت الحملة المرور على عدد من المخابز والمحال التجارية والمطاعم والمخازن بالمنطقة، للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات التموينية والصحية، وضبط المخالفات المتعلقة بتداول السلع والمواد الغذائية، وكذلك مراجعة تراخيص التشغيل وتاريخ الصلاحية وجودة المنتجات المعروضة.

كما تم تحرير محاضر فورية للمخالفين، وتوجيه إنذارات للمحال غير الملتزمة بمعايير النظافة والسلامة، فضلًا عن متابعة حركة توزيع الدقيق المدعم والتأكد من وصوله للمخابز المخصصة له دون تلاعب أو تهريب، وأكدت اللجنة استمرار الجهود الميدانية المكثفة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة، لضمان استقرار الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تؤثر على توافر السلع الأساسية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بإحكام الرقابة على المنظومة التموينية والتصدي لأي محاولات للتلاعب.