محمد السعدي: 6 آلاف عامل وفنان وراء نجاح افتتاح المتحف الكبير بدعم من الرئيس السيسي

كشف محمد السعدي، المشرف العام على احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، كواليس التحضير لهذا الحدث الضخم، مشيرًا إلى أنه جرى تنفيذه بروح الفريق الواحد وبجهود مصرية خالصة على جميع المستويات.



قال "السعدي" خلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الخميس، مع الإعلامية منى الشاذلي، إن جميع المشاركين في الحدث عملوا كوحدة واحدة دون تفرقة بين مدير أو موظف، موضحًا: "كنا بنشتغل كـ one unit، كلنا بنتفكر ونتحرك مع بعض، مفيش حد أعلى من حد، وكل اجتماع كان يستمر أكثر من 12 ساعة متواصلة".



وأضاف أن فريق العمل عاش لأكثر من شهر في موقع التحضير داخل المتحف، مؤكدًا أن حجم الجهد المبذول كان هائلًا، حيث شارك في التنظيم نحو 6 آلاف شخص خلف الكاميرات، بينهم مهندسون وفنيون ومبدعون في مختلف المجالات. كما أشار محمد السعدي إلى أن جميع عناصر الحفل -من تصميمات الملابس إلى التفاصيل الفنية- كانت مصنوعة بأيدٍ مصرية، وهو ما يعكس قدرة المصريين على تنفيذ حدث بهذا الحجم والدقة.



أكد المنتج محمد السعدي أن الحدث كان استثنائيًا على جميع المستويات، سواء من حيث الفكرة أو التنفيذ، موضحًا أنه لم يكن هناك نموذج سابق يُحتذى به في هذا النوع من الفعاليات، موضحا: "الاحتفالية كانت بلا مرجعية، فليس هناك كتالوج لكيفية افتتاح متحف بهذه العظمة.. فكرنا في كيفية تقديم حدث ثقافي بوجه حضاري يليق بمصر، يجمع بين المتعة البصرية والمعلومة التاريخية، دون أن نكشف تفاصيل المتحف نفسه".



وأوضح أن التحضير تضمن توظيف تقنيات حديثة بنسبة محدودة داخل رؤية فنية مصرية خالصة، مضيفًا: "قد تكون بعض العناصر التكنولوجية مستوردة، لكنها وُظفت بالكامل برؤية وتنفيذ مصريين، والعناصر دي لا تتعدى 5% من مجمل العمل".



كذلك أكد أن النجاح الذي تحقق هو نتاج جهد آلاف العاملين: "شارك في تنظيم الحدث آلاف المبدعين خلف الكواليس، ولو أردنا جمعهم لاحتجنا إلى ستاد القاهرة بالكامل"، وأشار إلى أن الاحتفالية كانت ثمرة تعاون الدولة المصرية بجميع مؤسساتها، قائلًا إن الدولة كانت شريكًا أساسيًا منذ البداية، بدعم مباشر من السيد رئيس الجمهورية، موضحا أنهم التقوا بالرئيس أكثر من مرة قبل تنظيم الحدث.

كما وجّه "السعدي" الشكر للفنانة شيريهان على مشاركتها في الاحتفالية، واصفًا إياها بأنها "نجمة وأيقونة، تمتلك التزامًا وإخلاصًا استثنائي"، مؤكدًا أن الفن جزء أصيل من هوية المصريين، قائلاً: "البرازيل تكسب كأس العالم، ومصر تكسب الفن، لأنها بلد عظيمة الفن فيها شيء متقدر".