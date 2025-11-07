قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن الدولة تتحمل اشتراكات الفئات غير القادرة في منظومة التأمين الصحي الشامل، وفقا للقانون.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر «الشمس» أن هناك معايير دقيقة للغاية لتحديد هذه الفئات التي وصل عددها إلى 13 فئة، مشيرا إلى أنها تشمل الأرامل، والأسر التي فقدت عائلها، والعاطل عن العمل لأسباب صحية أو اجتماعية، والمستفيدين من برامج الدعم مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة، وذوي الهمم، وغيرهم من الحالات التي ليس لديها مصدر دخل ثابت أو لديها ظروف اجتماعية خاصة.

ونوه أن التأمين الصحي الحالي يغطي الفرد المنتفع فقط، مؤكدا أن غير القادرين سيحصلون على بطاقة تأمين صحي شاملة تغطي جميع الخدمات، وتتكفل الدولة بكامل قيمة الاشتراك.

وعلى صعيد آخر، طمأن المواطنين بشأن انتشار الفيروسات التنفسية، مؤكدا «عدم وجود أي زيادة غير طبيعية أو مقلقة في أعداد الإصابات».

وشدد أنه «لا يوجد حاليًا ما يقلق بشأن حدة الإصابات أو الانتشار»، موضحا أن الزيادة تحدث مع تغير الفصول ودخول فصل الشتاء؛ نتيجة التقلبات الجوية التي تزيد من نشاط هذه الفيروسات، بالإضافة إلى طبيعتها المعدية التي تسهل انتشارها في التجمعات.

ونصح أي شخص يصاب بأعراض البرد بالراحة في المنزل لمدة يومين أو ثلاثة، وذلك حماية النفس من المضاعفات، ومنع نقل العدوى للآخرين، لا سيما الفئات الأكثر عرضة للمخاطر مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.