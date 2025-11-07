كشف الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، عن حقيقة وجود نقص حاد بأدوية مرضى الفشل الكلوي، قائلا إن: «موجات نقص الأدوية تحدث منذ فترة، وما يظهر بشكل قوي هذه الأيام هو أدوية علاج الفشل الكلوي».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حوار الخميس» عبر فضائية «الحدث اليوم» أن أزمة نقص الأدوية تشمل مجموعات أخرى، قائلا: «الهرمونات تقريبًا أغلبها غير موجود».

وأرجع السبب إلى «غياب الشفافية ببيانات هيئة الدواء»، مضيفا: «عندما تتواصل مع أي مسئول في الهيئة وتخبره بوجود نقص، يكون الرد: اتصل بالخط الساخن ليوجهك لأقرب صيدلية بها الدواء.. هل هذا منطق؟ هل يجوز أن يحدث هذا في بلد بحجم مصر؟!».

وأضاف أن هذا «لا يليق بالمواطن المصري» الذي من حقه أن يجد دواءه في أقرب صيدلية دون أزمات ومشاكل من هذا النوع، مؤكدا أن «هذه مسئولية الدواء المصرية في المقام الأول».

واختتم مشددا أن الصيادلة وأصحاب المهنة يجب أن يكونوا أول من يتم إبلاغهم؛ لكونهم في مواجهة المواطن.