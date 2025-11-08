الأمم المتحدة: الانتخابات البرلمانية محطة مفصلية في تاريخ العراق



أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد حسّان، اليوم السبت، أن الانتخابات العراقية تُعد من أكثر العمليات الانتخابية استقلالية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال حسان، في تصريح صحفي، إن أنظار العالم ستتجه في 11 من الشهري الحالي نحو العراق في يوم يُعدّ محطة مفصلية في تاريخه ومستقبله.

وتحدث ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق عن زيارته برفقة الرئيس العراقي عبداللطيف جمال إلى مبنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، لافتا إلى أنها تأتي في إطار الحرص على ضمان إجراء انتخابات حرة تعبّر عن تطلعات الشعب العراقي.

وتنطلق غدا الأحد عملية الاقتراع الخاص للقوات العسكرية والأمنية والنازحين فيما سيشهد العراق عملية الاقتراع العام يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة 21 مليونا و404 آلاف و291 ناخبا في التصويت الخاص والعام في الدورة السادسة للبرلمان العراقي منذ عام 2003.