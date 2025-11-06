رئيس هيئة التأمين الصحي يزور بشكل مفاجئ مستشفى المبرة بالزقازيق لمتابعة مستوى الخدمات الطبية

أجرى الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، صباح اليوم، زيارة مفاجئة إلى مستشفى المبرة بالزقازيق التابعة لفرع الهيئة بمحافظة الشرقية؛ لمتابعة الخدمات الصحية وضمان تقديمها بدقة وكفاءة.

ورافق رئيس الهيئة، في زيارته الدكتور سيد جلال، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية.

وخلال الزيارة، تفقد رئيس الهيئة مختلف أقسام المستشفى منها الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والحضانات، المعامل، والصيدليات والمخازن، والتعقيم، والمطبخ، والمغسلة، وشبكة الغازات، واطمئن على انتظام سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وجودة الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين، مؤكدا أهمية المتابعة اليومية لمخزون الدواء والمستلزمات لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمترددين.

وتابع الدكتور أحمد مصطفى، مؤشرات الأداء، وتواجد الفرق الطبية، وأعطال الأجهزة وعقود الصيانة؛ للتأكد من كفاءة الأداء واستدامة بيئة العمل الصحية داخل المنشأة، موجهاً بسرعة معالجة أي ملاحظات فنية أو تشغيلية تم رصدها خلال جولة المرور.

واطلع على عدد من ملفات المرضى للاطمئنان على دقة التسجيل الطبي والخطة العلاجية، مشددا على أهمية التوثيق الدقيق في السجلات الطبية بما يضمن استمرارية الرعاية وتحقيق أعلى معايير الجودة.

وشدد رئيس الهيئة، على متابعة أعمال الصيانة غير الطبية داخل المستشفى، إلى جانب مراجعة عقد الكافتريا وتلافي الملاحظات خلال أسبوع.

واستمع إلى عدد من المرضى والمترددين على المستشفى للتعرف على آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة الطبية، موجها بسرعة حل مشكلات المنتفعين والعمل على تلبية احتياجاتهم بشكل فوري.

وتفقد العيادات الخارجية، وغرف الكشف، والمعمل، الأسنان، والصيدليات والمخازن؛ للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات.

ووجه رئيس الهيئة، بضرورة متابعة نواقص الأدوية وصرف الدواء بالاسم العلمي، والابلاغ عن الاحتياجات والرصيد المخزني بمدد كافية.

ورصد رئيس الهيئة، تكدس وزحام على الصيدليات، وخدمة العملاء، وفي الاستراحات، مؤكدا ضرورة إعادة توزيع العيادات طبقا لمعدلات التردد، وعمل جداول معلنة للأطباء في مدخل العيادات، إلى جانب لوحات إرشادية لتنظيم حركة الدخول والخروج، وكروت مرقمة لتظيم الدور في الكشف وصرف الأدوية، مع تشغيل النداء الآلي في الصيدليات وخدمة العملاء، ورفع الكهنة والمخلفات، وتفعيل دور الخدمة الاجتماعية في الاستماع لشكاوى المرضى ومتطلباتهم.

وفي نهاية جولته، عقد رئيس الهيئة اجتماعا موسعا مع الفريق الطبي والإداري بالمستشفى، بحضور الدكتور رضا الديب مدير فرع الشرقية والدكتورة هناء رشيد مدير المستشفى ومديري الشئون الطبية، ومكافحة العدوى، والسلامة والصحة المهنية، والجودة؛ لمناقشة الأداء داخل الأقسام المختلفة، واستعراض مؤشرات الجودة ومعدلات التشغيل، وبحث سبل تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الخدمة.

وأكد ضرورة الالتزام بتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، وتفعيل نظم الجودة بشكل مستمر، والمتابعة الدقيقة لمرضى الرعايات، إلى جانب دعم التعليم الطبي وشباب الأطباء والزمالة المصرية لضمان تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الهيئة، الشكر لكل العاملين بالمستشفى على جهودهم المخلصة، مشيدا بما شاهده من التزام وتعاون بين الفرق الطبية والإدارية، مؤكدا استمرار المتابعة الميدانية المفاجئة لفروع ومستشفيات الهيئة في مختلف المحافظات، للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

الجدير بالذكر أن المستشفى مقامة على مساحة 1750م٢، بطاقة سريرية 330 سرير، تشمل (الاستقبال، والداخلي، والعناية المركزة، والحضانات، وغرف العمليات، والغسيل الكلوي، والكيماوي)، وتخدم ما يقرب من 4 مليون منتفع.

يذكر أنه جرى استحداث خدمات الأشعة التداخلية، وجراحة الوجة والفكين، وجراحة الأسنان لذوي الهمم، وتستمر الهيئة في تطوير خدماتها بما يلاقي توقعات جمهور الهيئة من المواطنين.