مليشيات الدعم السريع على مقترح أمريكي لوقف النار

أعلنت مليشيات الدعم السريع، اليوم الخميس، موافقتها على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وزعمت مليشيات الدعم السريع، خلال بيان، أنه "تلبية لتطلعات ومصالح الشعب السوداني، تؤكد قوات الدعم السريع موافقتها على الدخول في الهدنة الإنسانية المطروحة من قبل دول الرباعية (الولايات المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية) وذلك لضمان معالجة الآثار الإنسانية الكارثية الناجمة عن الحرب وتعزيز حماية المدنيين، من خلال استكمال بنود الاتفاق على الهدنة الانسانية لإدخال المساعدات الانسانية وبصورة عاجلة لجميع الشعب السوداني".

وقالت مليشيات الدعم السريع، في البيان: "كما تتطلع قوات الدعم السريع إلى تطبيق الاتفاق والشروع مباشرةً في مناقشة ترتيبات وقف العدائيات، والمبادئ الأساسية الحاكمة للمسار السياسي في السودان، بما يفضي إلى معالجة الأسباب الجذرية للحروب وإنهاء معاناة الشعوب السودانية وتهيئة البيئة الملائمة لسلامٍ عادلٍ وشاملٍ ودائم من خلال التزام الأطراف به"، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

واندلعت الحرب في أبريل 2023 عندما وقع اشتباك بين الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع، اللذين كانا شريكين في السلطة آنذاك، بسبب خلافات حول خطط دمج قواتهما.