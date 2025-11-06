مساعد وزير الخارجية: احتواء واقعة المواطن المصري في الحرم المكي بشكل ودي

صرح السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن الوزارة، وعلى ضوء ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يتضمن واقعة داخل الحرم المكي الشريف، بين مواطن مصري ومسئول شرطة سعودي، فقد كلفت كل من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة، والسفارة المصرية في الرياض، بسرعة التواصل مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف على حقيقة ملابسات الواقعة ومتابعتها على الفور.

وأشار مساعد وزير الخارجية - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس - إلى التواصل الفوري مع المواطن المصري، حيث لفت المواطن المصري إلى احتواء الواقعة بشكل ودي، مؤكدًا ما لمسه من تقدير واحترام من جانب السلطات والشعب السعودي بما يعكس روح الأخوة والتقدير المتبادل بين الشعبين الشقيقين.