تقام اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة سندرلاند وأرسنال في الدوري الإنجليزي، إلى جانب ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي.

ويقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبير X مانشستر يونايتد – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

إيفرتون X فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

وست هام X بيرنلي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

سندرلاند X آرسنال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

تشيلسي X وولفرهامبتون – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

جيرونا X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

إشبيلية X أوساسونا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد X ليفانتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

إسبانيول X فياريال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كومو X كالياري – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD

ليتشي X فيرونا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

يوفنتوس X تورينو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

بارما X ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مارسيليا X بريست – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

لوهافر X نانت – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3

موناكو X لانس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن X هايدينهايم – الساعة 4:30 عصرا

هامبورج X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرا

هوفينهايم X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا

أونيون برلين X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ X كولن – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي

نيوم X النصر – الساعة 3:50 عصرا على قناة Thmanyah

الشباب X الاتفاق – الساعة 4:45 مساء على قناة Thmanyah

الاتحاد X الأهلي – الساعة 7:30 مساء على قناة Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري القطرى

أم صلال X السد – الساعة 4:30 عصرا على قناة AL KASS One

الدحيل X السيلية – الساعة 6:30 مساء على قناة AL KASS One

مواعيد مباريات الدوري الكويتي

الجهراء X القادسية – الساعة 4:25 عصرا على قناة الرياضية الكويتية

مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين

جمهورية التشيك X بوركينا فاسو – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

أوغندا X تشيلي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

مالي X النمسا – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 4

فرنسا X كندا – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

الولايات المتحدة الأمريكية X طاجيكستان – الساعة 4:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

باراجواي X بنما – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

آيرلندا X أوزبكستان – الساعة 5:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

السعودية X نيوزيلندا – الساعة 5:45 مساء على قناة beIN SPORTS