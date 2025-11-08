حسام غالي يهاجم توروب: أخطاء في التشكيل وتغييرات غير موفقة أمام سيراميكا

وجّه حسام غالي، نجم الأهلي السابق، انتقادات لمدير الفريق الفني الدنماركي ييس توروب، على خلفية اختياراته في التشكيل والتغييرات خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وحجز الأهلي مقعده في النهائي بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم مساء الخميس، ليضرب موعدًا مع غريمه التقليدي الزمالك، المتأهل على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4).

وقال غالي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «أون سبورت»:" توروب أخطأ في التشكيل والتغييرات، لا يصح أن يبدأ بكل أوراقه الرابحة منذ البداية ويترك دكة البدلاء بلا حلول قوية".

وأضاف:" إيقاع الأهلي تراجع بشكل واضح في الشوط الثاني بسبب الإجهاد البدني، كما أن البدلاء لم يكونوا على نفس المستوى، لذلك كان من الأفضل الاحتفاظ ببعض العناصر المؤثرة كورقة رابحة".

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته قائلاً:" في المقابل، تعامل أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للزمالك بذكاء أمام بيراميدز، حيث بدأ اللقاء بتحفظ دفاعي، ثم دفع في الشوط الثاني بعبدالله السعيد وسيف الجزيري، اللذين ساهما في تغيير شكل الفريق وكانا قريبين من حسم اللقاء لصالح الزمالك".