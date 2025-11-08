زيلينسكي: روسيا هاجمت أوكرانيا بأكثر من 450 مسيرة و45 صاروخا خلال الليل



أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت، أن روسيا شنت هجمات على أوكرانيا باستخدام أكثر من 450 مسيرة هجومية و45 صاروخا من أنواع مختلفة خلال الليل.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" عن زيلينسكي، قوله اليوم السبت، أن هناك: "عملية إنقاذ جارية في دنيبرو. لقد هاجمت روسيا المدينة خلال الليل، وأصابت مبنى سكنيا. وأصيب حتى الآن 11 شخصًا من بينهم أطفال. وللأسف، لقي شخص واحد حتفه. كما قتل شخص آخر في منطقة خاركيف، وأصيب آخرون أيضا في منطقتي كييف وبولتافا".

وأضاف زيلينسكي، أن الروس ضربوا أيضًا مناطق دنيبروبتروفسك وكيروفوهراد وميكولايف وسومي وتشرنيهيف. ولاتزال منطقة أوديسا تتعرض لهجوم منذ المساء.

ووفقًا للرئيس، تعمل خدمات الطوارئ في كل مكان يكون هناك حاجة لهم، وذلك لاستعادة ما تم تدميره ولدعم الناس ومساعدة المصابين.

وأكد زيلينسكي، أن أوكرانيا تقدر كل خطوة اتخذها شركاؤها ولكن الهجمات الروسية تظهر أنه ينبغي تكثيف الضغط عليهم.

وقال زيلينسكي: "يجب أن يكون هناك قرار أوروبي بشأن الأصول المجمدة لروسيا وفرض عقوبات إضافية ودعم وتعزيز لدفاع أوكرانيا. وأنه من أجل كل هجوم تشنه موسكو على البنية التحتية للطاقة، يهدف إلى إيذاء المواطنين العاديين قبل الشتاء – يجب أن يكون هناك رد بعقوبات تستهدف كل الطاقة الروسية، بدون استثناءات".