تسجيل 13 حالة تسمم لرضع في 10 ولايات أمريكية على صلة بتركيبة حليب أطفال

قال مسؤولون صحيون اتحاديون وعلى مستوى الولايات الأمريكية يوم السبت إنهم يحققون في 13 حالة تسمم لرضع تم تسجيلها في عشر ولايات مرتبطة بتركيبة حليب أطفال يجري سحبها من الأسواق.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان إن شركة "باي هارت" وافقت على البدء في سحب دفعتين من تركيبة حليب الأطفال للتغذية الكاملة التي تنتجها الشركة.

وتم نقل جميع الرضع الـ 13 إلى المستشفيات بعد تناول تركيبة الحليب.

ولم يجر الإبلاغ عن أي وفيات. وقالت إدارة الغذاء والدواء إنها تحقق في كيفية حدوث التلوث وما إذا كان قد أثر على أي منتجات أخرى.

ويمثل المنتج، المتاح عبر الإنترنت ومن خلال كبار تجار التجزئة، ما يقدر بـ 1% من مبيعات تركيبات الحليب الوطنية، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها .

ولم يستجب متحدث باسم شركة "باي هارت" حتى الآن لرسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق يوم السبت.