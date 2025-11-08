أوكرانيا: هجوم بمسيرة على حافلة بها صحفيين أجنبيين

تعرضت حافلة صغيرة تقل صحفيين اثنين أحدهما نمساوي والآخر إسباني لهجوم بطائرة مسيرة بالقرب من خط المواجهة في شرق أوكرانيا اليوم السبت.

ويعمل أحد الصحفيين، ويدعى كريستيان ويرشوتز، مراسلا لهيئة الإذاعة النمساوية. وقال على انستجرام، حيث نشر مقطع فيديو للحادث، الذي صوره بهاتفه المحمول "لقد تعرضنا لهجوم بطائرة مسيرة، لكن لحسن الحظ أن الجميع بخير".



وقالت هيئة الإذاعة النمساوية، إن الحادث وقع في منطقة دونيتسك. وكان المراسلان يسافران مع موظفي منظمة بروليسكا للإغاثة إلى مدينة كوستيانتينيفكا

ويظهر مقطع الفيديو الصحفيين وهما يفران من المركبة قبل سماع دوي الانفجار.