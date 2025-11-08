تظاهر آلاف الأكراد في مدينة كولونيا بغرب ألمانيا للمطالبة بالإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.

ووفقًا لبيانات الشرطة، تم تسجيل نحو 15 ألف مشارك في المسيرة التي جابت وسط المدينة.

ولم تقدم الشرطة أرقامًا دقيقة حول العدد الفعلي للحضور، لكنها ذكرت على لسان متحدث أن عدة آلاف من الأشخاص تواجدوا في المكان، وأن الأمور سارت بشكل سلمي دون وقوع حوادث تُذكر، حتى الآن.

وبدأت التظاهرة متأخرة قليلًا عن الموعد المحدد، وانطلق موكبها عند منتصف النهار.

وكان حزب العمال الكردستاني المحظور أعلن في وقت سابق هذا العام سحب مقاتليه من تركيا، في خطوة جاءت ضمن عملية سلام مع الحكومة التركية، حيث ألقى الحزب سلاحه بشكل رمزي في يوليو الماضي.

وذكر موقع "إيه إن إف" الإخباري المقرب من الحزب أنه رغم كل ذلك لا يزال أوجلان قابعا في السجن منذ 26 عامًا، مضيفا أن السلام الكريم والعادل يمكن تحقيقه "شريطة أن تبدأ مفاوضات جدية تشارك فيها جميع الأطراف المعنية". ولفت الموقع إلى أن هذا الأمر يستوجب الإفراج عن أوجلان.

يشار إلى أن حزب العمال الكردستاني مصنف كمنظمة إرهابية في كل من تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وفي مايو الماضي، أعلن الحزب حل نفسه استجابةً لدعوة مؤسسه المعتقل عبد الله أوجلان.

كان أوجلان أسس الحزب في تركيا عام 1978، وعزا ذلك بالدرجة الأولى إلى ما وصفه بـ الاضطهاد السياسي والاجتماعي والثقافي الذي يعاني منه الأكراد في البلاد. ومنذ ثمانينيات القرن الماضي، خاض الحزب صراعا مسلحا مع القوات التركية سعيا إلى إقامة دولة كردية أو منطقة حكم ذاتي في جنوب شرق تركيا. وأودى الصراع بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.

ويقبع أوجلان، 75 عاما، في السجن، بجزيرة إمرالي منذ عام 1999.