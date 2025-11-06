إنذار إسرائيلي جديد باستهداف مبنى في زوطر الشرقية جنوب لبنان

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، إنذارًا جديدًا باستهداف مبنى في زوطر الشرقية جنوب لبنان.

ويعد هذا الإنذار الثالث من نوعه، بعدما أصدر جيش الاحتلال في وقت سابق، إنذارًا باستهداف مبانٍ في عيتا الجبل وبلدتي طير دبا والطيبة.

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في زوطر الشرقية

🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة

🔸نتوجه إلى سكان المبنى المحدد بالأحمر… pic.twitter.com/OXj3xs4XfL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 6, 2025

وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني، إنه على الرغم من التزام لبنان بوقف إطلاق النار، فإن الحزب غير ملزم بالانخراط في مفاوضات سياسية مع إسرائيل.

وأكد أن موضوع حصرية السلاح لا يُبحث استجابة لطلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي إنما يناقش في إطار وطني، مؤكدا حقه المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب الجيش والشعب لحماية سيادة لبنان.

وتتسارع وتيرة التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية وسط مؤشرات على مرحلة تصعيد جديدة قد تضع المنطقة على حافة مواجهة واسعة.

وحذرت هيئة البث الإسرائيلية من أنه «لا مكان محصن في لبنان» إذا واصل الحزب إعادة تسليحه، فيما تتجه تل أبيب إلى ترجمة تهديداتها بسلسلة من الضربات الجوية التي أصبحت شبه يومية، وإن كانت لا ترقى بعد إلى مستوى الحرب المفتوحة.