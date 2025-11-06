أعلنت حكومة فيتنام، اليوم الخميس، إغلاق 6 مطارات، مع اقتراب الإعصار كالمايجي من اليابسة في المناطق الوسطى من البلاد، الخميس.

وأضافت الحكومة الفيتنامية، في بيان، أن إغلاق المطارات سيؤثر على مئات الرحلات الجوية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

من جهتها، قالت هيئة إدارة الكوارث في الفلبين، الخميس، إن عدد ضحايا الإعصار ارتفع إلى 114 حالة وفاة، ولا يزال 127 في عداد المفقودين؛ إذ استعادت العاصفة التي دمرت مناطق في وسط البلاد قوتها مع توجهها نحو فيتنام.

وكان من المتوقع في إقليم جيا لاي في فيتنام، أن يجري إجلاء نحو 350 ألف شخص بحلول منتصف اليوم، إذ حذرت السلطات من هطول أمطار غزيرة، ورياح عاتية، قد تتسبب في فيضانات في المناطق المنخفضة، وتعطل النشاط الزراعي.

وفي إقليم سيبو الأكثر تضرراً في الفلبين، أصبح حجم الدمار أكثر وضوحاً مع انحسار مياه الفيضانات لتكشف عن منازل مهدمة، ومركبات مقلوبة، وشوارع مليئة بالحطام.

وجرى إجلاء أكثر من 200 ألف في الفلبين قبل أن يضرب الإعصار كالمايجي، الثلاثاء.