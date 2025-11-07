صوّت مساهمو شركة "تسلا" لصالح حزمة المكافآت الضخمة المقترحة للرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، التي قد تصل قيمتها إلى نحو تريليون دولار في حال تحقيق أهداف الأداء المحددة.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للمساهمين الذي عُقد بمدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، الخميس، وجرى التصويت على عدد من المقترحات من بينها "جائزة أداء الرئيس التنفيذي لعام 2025".

وأظهرت نتائج التصويت أن أكثر من 75 بالمئة من المساهمين أيدوا منح ماسك الحزمة التحفيزية المشروطة بتحقيق أهداف محددة للأداء.

وكان مجلس إدارة "تسلا" وجّه في سبتمبر الماضي رسالة إلى المساهمين، أوضح فيها أن الحزمة المقترحة تأتي تقديراً لماسك على "العائد المالي الاستثنائي" الذي حققه، وتشجيعاً له على مواصلة قيادة الشركة خلال السنوات المقبلة.

وتتضمن الشروط التي يجب على ماسك تحقيقها للحصول على المكافأة كاملة، توسيع نشاط "الروبوتاكسي" (خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة) وزيادة القيمة السوقية للشركة بنحو 7.5 تريليونات دولار.

كما يشترط أن يظل ماسك في موقعه التنفيذي بين 7.5 و10 أعوام إضافية.

وفي حال ارتفاع القيمة السوقية لـ"تسلا" إلى 8.5 تريليونات دولار، من المتوقع أن يحصل ماسك على ما يعادل 12 بالمئة من أسهم الشركة، لتبلغ قيمة المكافأة الإجمالية نحو تريليون دولار.