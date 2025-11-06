قطاع الصلب الألماني يحذر: لن نستعيد القيمة المضافة التي تهاجر

حذّر قطاع صناعة الصلب في ألمانيا من خطر فقدان الوظائف بشكل مستمر في ألمانيا.

وبمناسبة عقد ما يُعْرَف بـ "قمة الصلب" في ديوان المستشارية الألمانية في برلين، نقل بيان عن جونار جروبلر، رئيس اتحاد شركات صناعة الصلب الألمانية قوله اليوم الخميس:"القيمة المضافة التي تُهاجر اليوم لن نتمكن من استعادتها لاحقًا".

وأضاف أن المناطق الصناعية تحديدًا هي الأكثر تضررًا، حيث يشعر الناس هناك بـالقلق والخوف على المستقبل. وأردف جروبلر الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "زالتسجيتر" للصلب:" على من يريد الحفاظ على السلام الاجتماعي، أن يقوم بتأمين الأساس الصناعي لهذا البلد".

ويشارك في هذه القمة عدد من وزراء الحكومة الألمانية يترأسهم المستشار فريدريش ميرتس ورؤساء حكومات الولايات الألمانية عن الولايات وممثلون عن قطاع صناعة الصلب لبحث الأزمة التي يمر بها هذا القطاع الصناعي المهم.

وفي أعقاب الاجتماع الذي استمر على مدار نحو ساعة ونصف، قال جروبلر: "الحضور القوي اليوم من الحكومة الاتحادية والولايات والصناعة والنقابات يُظهر أن مستقبل صناعة الصلب هو مهمة وطنية مشتركة"، لافتا إلى أن المسألة لا تتعلق بقطاع واحد فقط، واستطرد " بل إنها تتعلق بالقضية الأساسية والمتمثلة في الكيفية التي سنحافظ بها في ألمانيا على سلاسل القيمة الصناعية بأكملها".

وأكد جروبلر أن الصلب يمثل الأساس الذي تقوم عليه الصناعة، منوها إلى أن هناك في ألمانيا حوالي 5ر5 مليون وظيفة تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على سلاسل القيمة المرتبطة بالصلب في قطاعات التوريد والاستهلاك.

واختتم جروبلر تصريحاته بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل توفير حماية قوية للتجارة ضد ممارسات إغراق الأسعار، وتوفير أسعار طاقة تنافسية، وتسريع وتيرة تطوير اقتصاد الهيدروجين، إضافة إلى تعزيز الطلب على الفولاذ منخفض الانبعاثات المنتج في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.