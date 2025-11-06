علاج أول مريضة بسرطان الدم بخلايا تائية مصنعة محليا في السعودية

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، معالجة أول مريضة بسرطان الدم بخلايا تائية مصنعة في المملكة.

وأفاد المستشفى، في بيان اليوم، بتدشين أول منشأة وطنية لتصنيع العلاجات الجينية والخلوية في المملكة، ضمن جهود تطوير منظومة العلاج المتقدم وتمكين الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي.

وشهد المستشفى، علاج أول حالة إصابة بسرطان الدم اللمفاوي الحاد المقاوم للعلاج باستخدام خلايا تائية (CAR-T) مصنّعة محلياً، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

وقالت الدكتورة نوف الرشيد، كبيرة علماء الأبحاث السريريين في المستشفى، في حديث لـ"العربية.نت"، إن المنشأة الجديدة تهدف إلى تصنيع وتوفير العلاجات الجينية والخلوية المتقدمة لآلاف المرضى داخل المملكة، موضحة أن الطاقة الإنتاجية ستصل إلى نحو 2400 جرعة علاجية سنوياً بحلول عام 2030.

وأضافت أن المشروع يعكس المكانة البحثية والابتكارية الرائدة لمستشفى الملك فيصل التخصصي في مجال الطب الجيني، مشيرة إلى أن تصنيع الخلايا التائية المعدلة محلياً جاء تتويجاً لأول دراسة سريرية وطنية لعلاج جيني متقدم.

وأوضحت أن المنشأة ستساهم في تغطية نحو 9% من الطلب المحلي على العلاجات الجينية والخلوية، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدة أن العلاجات المنتجة ستخدم المرضى في جميع مناطق المملكة.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المنشأة المقامة على مساحة تتجاوز خمسة آلاف متر مربع داخل حرم المستشفى بالرياض بنهاية عام 2025؛ لتشمل إنتاج علاجات مناعية متقدمة تعتمد على الخلايا التائية والخلايا الجذعية وتقنيات النواقل الفيروسية.