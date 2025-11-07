مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: ندعو جميع المواطنين المقيدين في قاعدة البيانات للتصويت

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن العملية الانتخابية لمجلس النواب 2025 ستبدأ بالخارج، مع رفع كفاءة كافة الأجهزة المستخدمة للتواصل مع الهيئة لتمكين المواطنين المصريين بالخارج من المشاركة بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في البرلمان.

وأضاف "بنداري"، خلال تقرير قدمته قناة صدى البلد، أن الانتخابات ستجرى على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى بالخارج، ثم في الداخل في 14 محافظة، بينما ستجرى الجولة الثانية في 13 محافظة. وأضاف أن عدد اللجان الفرعية في الداخل وصل إلى 5 آلاف و606 لجنة، مشيراً إلى أن تسكين أعضاء الهيئات القضائية على تلك اللجان بدأ بالفعل.

وأشار "بنداري" إلى أن مجلس إدارة الهيئة أصدر عدة قرارات لضمان حفظ النظام والأمن وتأمين كل ما يتعلق بالانتخابات في المحافظات، مشددًا على وجود قنوات اتصال مباشرة للتواصل مع المواطنين.

ودعا "بنداري" جميع المواطنين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين إلى المشاركة بأصواتهم، مشيرًا إلى أن الكثافة في اللجان تتعلق بحشد كل مترشح لأنصاره، وأن الهيئة على أتم الاستعداد للتعامل مع كافة الكثافات من الناحية التقنية واللوجستية.

ويأتي ذلك في إطار الجدول الزمني المعتمد من مجلس إدارة الهيئة لإجراء الانتخابات على مدار 83 يومًا، منذ من دعوة الناخبين في 4 أكتوبر الماضي وحتى إعلان نتيجة جولة الإعادة في 25 ديسمبر المقبل.