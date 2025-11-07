نظّمت نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، حفل تأبين للمصورين الراحلين ماجد هلال وكيرلس صلاح، اللذين رحلا أثناء تأدية واجبهما المهني، بحضور حشد كبير من الصحفيين والمصورين من مختلف المؤسسات الصحفية.

استُهل الحفل بالوقوف دقيقة حداد على روحي الفقيدين، أعقبها كلمة ألقاها الزميل محمد السيد الشاذلي، عضو مجلس النقابة، قدّم خلالها واجب العزاء لأسرتي الراحلين وزملائهما، مؤكدًا أن رحيلهما خسارة كبيرة للمهنة وللمجتمع الصحفي بأسره.

من جانبه، أكد مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين بالنقابة، أن النقابة تعتبر كل من يمارس المهنة جزءًا من أسرتها، حتى وإن لم يكن عضوًا بها، مشيرًا إلى حرص النقابة الدائم على دعم المصورين والصحفيين وحمايتهم. وشدّد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المهنية حفاظًا على أرواح الزملاء أثناء العمل الميداني.

وتحدث عدد من الزملاء المشاركين عن المواقف الإنسانية والمهنية للراحلين، مستعيدين ذكرياتهم المشتركة ومؤكدين أن فقدانهما ترك أثرًا عميقًا في الوسطين الصحفي والفني.

أُقيم الحفل في قاعة طه حسين بالدور الرابع بمقر نقابة الصحفيين، وسط أجواء غلبت عليها مشاعر الحزن والوفاء لمسيرتهما المهنية والإنسانية.