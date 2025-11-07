السفير علاء يوسف: ماكرون وجه وزراءه بأن تكون مصر أولوية في التعاون والمشروعات

قال علاء يوسف، سفير مصر في باريس ومندوبها الدائم لدى منظمة اليونسكو، إن مصر تحظى بمكانة كبيرة في فرنسا، مشيرًا إلى نجاح الترتيبات الخاصة بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تم السماح بتنظيم عزف أمام برج إيفل بعد التنسيق مع بلدية باريس، مع تسهيل كافة الإجراءات اللازمة.

وأضاف السفير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى شردي، عبر برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، اليوم الخميس، أن القيادة السياسية لمصر، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحظى بمكانة مرموقة في فرنسا، كما أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصدر توجيهات للوزارات بأن تكون مصر أولوية في التعاون والمشروعات المختلفة.

ولفت السفير إلى أن نتيجة انتخاب الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا لليونسكو، غير مسبوقة في تاريخ المنظمة، حيث حصل على 172 صوتًا من أصل 175، وأضاف أن هذا الفوز يعكس مكانة مصر ودورها الحضاري ونشاطها الدولي في إطار اليونسكو، مؤكدًا أن العناني، كمرشح بارز، تمكن خلال عامين من تقديم رؤية واضحة للمنظمة ونال إعجاب جميع الدول الأعضاء برؤيته.

ومن المقرر أن يؤدي الدكتور خالد العناني اليمين القانونية يوم الثلاثاء المقبل، ويلقي كلمة بمناسبة توليه رسميًا منصب المدير العام لليونسكو، ليصبح أول مصري وعربي يشغل هذا المنصب الدولي.

ويُذكر أن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قدم التهنئة للدكتور خالد العناني، بمناسبة انتخابه مديرًا عامًا لمنظمة "اليونسكو" وذلك بعد انتهاء التصويت خلال أعمال الدورة الـ 43 للمؤتمر العام للمنظمة في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، حيث حصل على 172 صوتًا من أصل 175.