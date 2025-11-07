إصابة 9 عمال في حادث بطريق بلبيس السلام في الشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب 9 أشخاص بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص يقل عمال إحدى الشركات بطريق «بلبيس – السلام»، جرى نقل المصابين لمستشفى بلبيس المركزي.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغًا من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 9 أشخاص مصابين بكسور وكدمات وسحجات؛ متفرقة بالجسم وذلك في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص يقل عمال وردية لإحدى الشركات بمدينة العبور بطريق "بلبيس _ السلام" .

جرى نقل المصابين بواسطة سيارات مرفق الإسعاف لمستشفى بلبيس المركزي لتقديم لهم الخدمات الطبية اللازمة، ورفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام السيارات وتحرر محضر بالواقعة.