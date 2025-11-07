 إصابة 9 عمال في حادث بطريق بلبيس السلام في الشرقية - بوابة الشروق
الجمعة 7 نوفمبر 2025 10:32 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم السوبر المصري؟
النتـائـج تصويت

إصابة 9 عمال في حادث بطريق بلبيس السلام في الشرقية

فاطمة الديب:
نشر في: الجمعة 7 نوفمبر 2025 - 10:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 نوفمبر 2025 - 10:14 ص

أصيب 9 أشخاص بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص يقل عمال إحدى الشركات بطريق «بلبيس – السلام»، جرى نقل المصابين لمستشفى بلبيس المركزي.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغًا من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 9 أشخاص مصابين بكسور وكدمات وسحجات؛ متفرقة بالجسم وذلك في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص يقل عمال وردية لإحدى الشركات بمدينة العبور بطريق "بلبيس _ السلام" .

جرى نقل المصابين بواسطة سيارات مرفق الإسعاف لمستشفى بلبيس المركزي لتقديم لهم الخدمات الطبية اللازمة، ورفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام السيارات وتحرر محضر بالواقعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك