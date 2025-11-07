تيباس يهاجم فوضى الكلاسيكو: «لا تمثل روح الدوري الإسباني»

وجّه خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، انتقادًا لاذعًا للمشاهد التي صاحبت اللحظات الأخيرة من مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، مؤكدًا أنها لا تعكس القيم الحقيقية لمسابقة الليجا.

وقال تيباس، خلال مشاركته في فعالية إطلاق خطة «الليجا» لمكافحة التنمر في المدارس:" الصور التي خرجت من الكلاسيكو الأخير لم تكن جيدة، ولا تقدم مثالًا يُحتذى به، اللاعبون يعيشون ضغطًا كبيرًا لا يمكن إدراكه من الخارج، لكنني آمل ألّا تتكرر هذه المشاهد مرة أخرى".

وأضاف رئيس رابطة الليجا:" في أغلب مباريات الدوري الإسباني لا تحدث مثل هذه المشادات، وهذا هو الوجه الذي ينبغي أن نُظهره، الكلاسيكو انتهى بفوضى، لكنها لا تمثل الصورة الحقيقية لمنافساتنا".

وشهدت نهاية الكلاسيكو توترًا حادًا داخل الملعب وعلى مقاعد البدلاء، بعد تدخل قوي أدى إلى طرد لاعب برشلونة بيدري عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

وتحولت الأجواء إلى فوضى إثر اشتباكات بين أفراد الجهازين الفنيين ولاعبي الفريقين قرب المنطقة الفنية، قبل أن يتدخل الطاقم التحكيمي لاحتواء الموقف والسيطرة على الأحداث.