مديرية العمل بالإسماعيلية تواصل الفحص المهني لتأهيل العمالة المصرية فنيا

تواصل مديرية العمل بالإسماعيلية، تنفيذ ومتابعة برامج الفحص المهني بالمركز التدريبي المهني بمدينة المستقبل، بهدف رفع كفاءة العمالة المصرية فنيًا ومهنيًا وفق المعايير الدولية ومتطلبات أسواق العمل.

وأكد الدكتور أيمن شعبان، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن المتابعة تشمل جميع الجوانب الإدارية والفنية والتدريبية، من خلال تقييم سير الاختبارات النظرية والعملية، ورصد الملاحظات الميدانية، وتطوير أدوات ووسائل التقييم، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في التنفيذ.

وأضاف شعبان، أن المتابعة تعد رؤية استراتيجية لتطوير الأداء وتحسين جودة التدريب والتأهيل المهني، والتي تُنفذ ضمن خطة متكاملة تهدف إلى ضمان جودة التدريب وتحقيق أفضل أداء للعمالة المصرية، موضحًا أن هذه البرامج تمثل خطوة هامة لتأهيل العامل المصري لسوق العمل المحلي والدولي، بما يسهم في تعزيز فرص التشغيل ورفع مستوى التأهيل الفني والمهني.