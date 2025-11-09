خسر نادي الزمالك لقب السوبر المحلي 2025، أمام منافسه الأهلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويدخل الزمالك فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر، حيث يعود عقب نهاية فترة التوقف، بمواجهة فريق زيسكو (الزامبي)، في بداية مشواره في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وستقام المباراة يوم 23 من الشهر الجاري.

وجاءت مجموعة الزمالك، في بطولة الكونفدرالية على النحو التالي: المصري البورسعيدي – كايزر تشيفز الجنوب أفريقي – زيسكو يونايتد (الزامبي).

ويسعى الزمالك لإستعادة الانتصارات، بعد خسارته لقب السوبر، لتعويض جمهوره عن الإخفاق، في ظل حالة عدم استقرار فنياً الفريق في الفترة الأخيرة.