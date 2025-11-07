قالت السوبرانو المصرية العالمية، شيرين أحمد طارق، نجمة مسارح برودواي، إن والدها وُلد في الإسكندرية وهاجر إلى الولايات المتحدة في الثمانينيات.

وأضافت خلال برنامج «معكم» المذاع عبر «ON E» : «لقد نشأت مصرية جدًا.. آكل الأكل المصري الجميل، وأغلب عائلتي لا تزال تقيم هنا في مصر».

وعبرت عن سعادتها بالعودة إلى مصر من أجل المشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، متابعة: «أنا فخورة جدًا لأنني هنا في مصر مجددًا، والعودة إلى جذوري».

وكشفت أنها كانت على بُعد خطوات من أن تصبح محامية تعمل في نظام العدالة الجنائية الأمريكي، قبل أن تغير مسار حياتها نحو الفن.

وتابعت: «كنت بدأت الدراسة داخل كلية الحقوق، وأردت أن أعمل في نظام القضاء في الولايات المتحدة، وأتذكر أنني كنت في الفصل الدراسي الأخير من دراستي، وكنت على المسار الصحيح لدراسة القانون، وفي أول يوم لي قلت لنفسي: أنا مغنية وممثلة».

وأكدت أن دراستها للقانون لا تزال تشكل مصدرها لكل ما تقدمه على المسرح كممثلة ومغنية، مضيفة: «لقد مر وقت طويل على عودتي إلى مصر، وهذا الحفل أعادني إلى جذوري المصرية، ومكنني من رؤية عائلتي وأصدقائي، لذلك أنا سعيدة للغاية».

وذكرت أن شغفها بالفن بدأ في سن مبكرة للغاية، قائلة: «في الحقيقة، كنت راقصة في البداية، عندما كنت في الثالثة من عمري، كانوا يضعونني على الطاولة ويبدأون في لعب الإيقاعات،

وكنت أبدأ في الرقص.. وأشعر أنني أرقص منذ نعومة أظافري، ثم اكتشفت صوتي وعلمت نفسي الغناء».