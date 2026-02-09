صبحي يهنئ أبطال تنس الطاولة بعد الإنجاز القاري والتتويج بذهبيتي كأس إفريقيا 2026

هنأ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتحاد تنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، ولاعبي ولاعبات المنتخب الوطني لتنس الطاولة، عقب الإنجاز الكبير الذي حققوه في بطولة كأس إفريقيا 2026 المقامة بدولة ليبيا، وذلك خلال تواصله معهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتواصل الوزير مع عمرو فهمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة ورئيس البعثة المصرية، للاطمئنان على اللاعبين واللاعبات وتهنئتهم على الأداء المتميز والنتائج المشرفة التي قدموها خلال منافسات البطولة، والتي توّجت بالوصول إلى المباريات النهائية والسيطرة المصرية الكاملة على المنافسات.

وأشاد أشرف صبحي بالمستوى الفني المرتفع والروح القتالية التي ظهر بها لاعبو المنتخب، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس حجم الجهد المبذول داخل منظومة تنس الطاولة المصرية، وقدرة اللاعبين على المنافسة القارية والدولية بقوة.

وفي منافسات فردي السيدات، جاء نهائي كأس إفريقيا 2026 مصريًا خالصًا، حيث تمكنت الموهبة المصرية هنا جودة من الفوز على البطلة دينا مشرف بنتيجة 4-0، لتتوج بلقب كأس إفريقيا لتنس الطاولة للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.

كما واصل أبطال مصر تألقهم بتحقيق العلامة الكاملة في البطولة، بعدما توّجت مصر بذهبيتي كأس إفريقيا، بفوز هنا جودة بذهبية فردي السيدات، وتتويج البطل عمر عصر بذهبية فردي الرجال، ليؤكد المنتخب الوطني تفوقه وهيمنته على منافسات البطولة القارية.

وأفضت نتائج البطولة إلى تأهل عدد من لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني إلى بطولة كأس العالم لتنس الطاولة المقررة الشهر المقبل بمدينة مكاو، حيث تأهلت هنا جودة، ودينا مشرف، ومريم الهضيبي في منافسات السيدات، فيما تأهل عمر عصر في منافسات الرجال، استنادًا إلى نتائجهم المميزة في بطولة كأس إفريقيا.

ومن المقرر أن ينضم إلى قائمة المتأهلين لكأس العالم، بعد أسبوعين، اللاعب يوسف عبد العزيز وفقًا لتصنيفه الدولي ووجوده ضمن أفضل 50 لاعبًا على مستوى العالم، ليواصل أبطال مصر مشوارهم الناجح على الساحة الدولية ويرفعوا اسم مصر عاليًا في المحافل العالمية.

وأكد وزير الشباب والرياضة استمرار دعم الوزارة الكامل للمنتخبات الوطنية، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لمواصلة تحقيق الإنجازات، في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بالرياضة المصرية وترسيخ ريادتها القارية والدولية.