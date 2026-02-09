ديابي وفيرنانديز يقتربان من قيادة اتحاد جدة أمام الغرافة آسيويًا

كشفت تقارير صحفية عن جاهزية الثنائي الفرنسي موسى ديابي والبرتغالي روجر فيرنانديز، لاعبي نادي اتحاد جدة، للمشاركة في مواجهة الغرافة القطري، المقرر إقامتها مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبحسب ما أفادت به صحيفة «عكاظ» السعودية، فإن ديابي وفيرنانديز تماثلا للشفاء من الإصابات التي تعرضا لها خلال الفترة الماضية، وأصبحا جاهزين من الناحية الطبية والفنية لخوض اللقاء المرتقب.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، ينوي الدفع بالثنائي بشكل أساسي أمام الغرافة، في ظل الحاجة لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظ الفريق في البطولة القارية.

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 9 نقاط، فيما يأتي الغرافة القطري في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

وكان اتحاد جدة قد تعرض لخسارة أمام النصر بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.