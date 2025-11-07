أنغام: الموسيقى والفن طيور المحبة والسلام بين مصر والرياض

أعربت المطربة أنغام عن سعادتها بتقديم حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، قائلة: «عايزة أقول إنكم وحشتوني جدًا، وسعيدة إني وسطكم في الرياض الحبيبة. وفي حاجة مهمة لازم نعترف بيها، إن أرقى ما يميز هيئة الترفيه إنهم بيدونا فرص كبيرة، فرص نستقدم من خلالها موسيقيين كبار ونستفيد بخبراتهم، زي عازفي الجيتار اللي موجودين معانا النهارده».



وأضافت أنغام: «معانا موسيقيون عالميون، وبنشكر هيئة الترفيه من كل قلبنا، وبنحيي ضيوفنا الموسيقيين. يمكن أنا دايمًا منحازة للموسيقى، وبعتبرها لغة راقية، والناس العادية بتحبها لأنها بتحرك المشاعر الجميلة جواهم».



وأكدت أنغام في ختام حديثها: «سعيدة جدًا بوجودي معاكم النهارده في الرياض الحبيبة، فالموسيقى والفن هما طيور السلام والمحبة اللي بشوفها بترفرف بين الرياض ومصر. وجودنا كمصريين، ووجود المايسترو هاني فرحات على مسرح بنش مارك، أكبر دليل على إن الحب والسلام عمرهم ما هيتأثروا، وهيفضل دايمًا الفن والموسيقى طيور المحبة بينا يا رب».