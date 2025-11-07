قالت الفنانة سميرة أحمد، إن مشوارها الفني كان مليئًا بالتحديات والذكريات الجميلة، بدءًا من طفولتها في الصعيد حتى وصولها للعمل مع كبار الفنانين مثل فاتن حمامة وليلى مراد.

وأضافت "أحمد" خلال حوارها عبر برنامج "باب الخلق" مع الإعلامي محمود سعد، على شاشة قناة النهار، اليوم الخميس، أنها بدأت العمل منذ صغرها بعد إصابة والدها، حيث اضطرت هي وشقيقتها خيرية للعمل لمساعدة الأسرة، وكانت تتنقل بين عدة أعمال صغيرة قبل أن تفتح لها السينما أبوابها، مشيرة إلى أنها شاركت في أعمال فنية وهي في بداية العقد الثاني من عمرها، منها فيلم بنات الصيف، معتبرة أن الصعوبات التي واجهتها كانت جزءًا من رحلتها لتحقيق النجاح.

وتحدثت عن انتقالها هي وأسرتها من أسيوط إلى حي الربع والدرب الأحمر في القاهرة، مضيفة أن بدايتها كانت بأدوار المجاميع في الحارة، لكنها سرعان ما ظهرت كموهبة واعدة قبل أن تصبح نجمة معروفة.

وتابعت أن شغفها بالتمثيل والعمل الدؤوب هو ما ساعدها على الوصول إلى مكانتها الحالية، رغم أنها لم تكمل دراستها الابتدائية بسبب الظروف المادية، مشيرة إلى أن التجارب الأولى في الحارة كانت بمثابة مدرسة الحياة والفن بالنسبة لها.