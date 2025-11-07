إصابة العشرات جراء انفجار بأحد مساجد إندونيسيا خلال صلاة الجمعة

أفادت الشرطة في إندونيسيا، اليوم الجمعة، بإصابة العشرات ونقلهم إلى مستشفيات جراء انفجار في مسجد خلال صلاة الجمعة داخل مجمع مدارس في العاصمة جاكرتا.

وقال قائد شرطة المدينة أسيب إيدي سوهيري في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون إن الشرطة تحقق لمعرفة سبب الانفجار الذي وقع في منطقة كيلابا جادينج بشمال جاكرتا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف أن عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات بلغ 54، مشيرا إلى أن الإصابات تتنوع ما بين الطفيفة والخطيرة وشملت حروقا.

وعرضت قناتان تلفزيونيتان لقطات لصف من قوات الشرطة حول المدرسة وسيارات إسعاف على أهبة الاستعداد. ولم تظهر صور للمسجد أي أضرار جسيمة.