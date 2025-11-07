أوباما يحتفل بانتصارات الثلاثاء في ظهور مفاجئ

ظهر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بشكل مفاجئ في حدث يجمع التقدميين في واشنطن استضافه مساعدوه السابقون.

وقال أوباما للحشود التي انفجرت في هتافات صاخبة عندما بدأ يتحدث في تسجيل لبودكاست "بود إنقذوا أمريكا": "لقد كانت ليلة جيدة يوم الثلاثاء".

وأضاف: "لقد كان تذكيرا جيدا بأن الشعب الأمريكي منتبه". وتابع: "إنهم لا يريدون القسوة. إنهم لا يبحثون عن أشخاص في القمة يحاولون ترسيخ أنفسهم في السلطة".

وأثارت انتصارات رئيس بلدية مدينة نيويورك المنتخب زهران ممداني، وهو اشتراكي ديمقراطي، والديمقراطيين أبيجيل سبانبرجر ومايكي شيريل في انتخابات حكام فرجينيا ونيوجيرسي، مناقشات حول كيفية معالجة الانقسام بين التقدميين والمعتدلين في الوقت الذي يصقل فيه الحزب رسالته استعدادا للانتخابات النصفية في عام 2026.

ووجد استطلاع رأي أجرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب) للناخبين، والذي شمل أكثر من 17 ألف ناخب في مدينة نيويورك، وفرجينيا، ونيوجيرسي، وكاليفورنيا (حيث نجح اقتراح على مستوى الولاية لإعادة رسم الدوائر الانتخابية)، أن معظم الناخبين لا يوافقون على أداء الرئيس دونالد ترامب، وأن الكثيرين يعتقدون أن نهجه العدواني تجاه الهجرة قد "ذهب بعيدا جدا".

وقال الرئيس الأسبق إن الفصائل المختلفة "تتفق ليس بطريقة مبتذلة أو مصطنعة".

وأضاف:"نحن ندرك أن لدينا اختلافات"، "نعم، هناك معارك سيجري خوضها، لكن في أعماقنا هناك شيء جوهري مشترك بيننا وهو أمر غير عادي".