يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي أعد خطة حال اتخاذ قرار بالتصعيد في لبنان

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعد خطة هجومية في حال اتخاذ قرار بالتصعيد أو في حال رد حزب الله على الهجوم، وفقا لما نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

وأمس الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ردًا على ما وصفه بمحاولات الحزب لإعادة بناء قدراته في المنطقة.

ووجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تحذيرات لسكان عدة قرى في المنطقة قبل الغارات.

وكتب أدرعي: "نتوجه إلى سكان المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من مبنى يستخدمه حزب الله الإرهابي فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلاء المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر... البقاء في منطقة المبنى المحدد يعرضكم للخطر"، بحسب ما نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ في نوفمبر لعام 2024، منهيًا بذلك صراعًا حدوديًا استمر لأكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله.