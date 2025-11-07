تصاعد حرب الدرون في السودان وتزايد حركة النزوح من الفاشر

أفاد شهود عيان لموقع "الشرق" الإخباري الجمعة، بأن قصفا مدفعيا لقوات الدعم السريع على مدينة الدلنج، بجنوب كردفان، أقصى جنوب الإقليم الواقع شرق دارفور وجنوب غربي العاصمة السودانية بنحو 600 كيلومتر، أودى بحياة 4 وأسفر عن إصابة 8 آخرين.

وأكد سكان محليون لـ"الشرق"، أن مضادات الجيش السوداني في أمدرمان وعطبرة، بشمال البلاد، تصدت لأسراب مسيرات يُعتقد أن قوات الدعم السريع أطلقتها، ولم يتسن معرفة ما إذا كانت أوقعت أضرارا أم لا.

وشهد اليومين الماضيين تصعيدا في "حرب الدرون" بين الطرفين، حيث أشارت تقارير محلية لقصف مدينتي زالنجي وكبكابية بدارفور بطائرات بدون طيار "درون" يعتقد أنها تتبع للجيش، فيما حلّقت مسيرات يعتقد أنها تتبع للدعم السريع فوق مناطق قريبة من الدمازين أقصى جنوب شرق السودان.

وتتركز الأنظار حاليا على إقليم كردفان بولاياته الثلاث، بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر، حيث تحاول قوات الدعم السريع التقدم باتجاه مدينة الأبيض، شمالي الإقليم، بعد سيطرتها على مدينة "بارا" القريبة"، وتحاول التضييق على مدن "بابنوسة" في الغرب و"كادوقلي" و"الدلنج" في الجنوب.

وأسفرت المعارك الأخيرة عن حركة نزوح واسعة، حيث قالت الأمم المتحدة في تحديث الجمعة، إن 82 ألف شخص فروا من الفاشر منذ 26 أكتوبر الماضي، وتوجه غالبيتهم إلى مدن "طويلة" و"قولو" بدارفور، و"الدبة" في شمال السودان، التي وصل إليها أيضا نازحون من "بارا" في شمال كردفان، في أعقاب سيطرة الدعم السريع عليها.