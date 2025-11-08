الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدات في رام الله وجنين ويحوّل منازل إلى ثكنات عسكرية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنًا ونجله خلال اقتحامها بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن قوات الاحتلال دخلت البلدة بعدة آليات عسكرية، وداهمت منزل المواطن حمدان أبو الحاج ونجله، حيث اعتقلتهما، فيما اندلعت مواجهات مع المواطنين أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون ورود تقارير عن إصابات.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عابود شمال غرب رام الله وقرية شقبا غرب المدينة، دون أن تسجل مداهمات أو اعتقالات في تلك المناطق.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب المحافظة، حيث داهمت عدة منازل من بينها منزل رئيس البلدية أمجد عطاطرة وأجبرت أصحابها على إخلائها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية. كما أغلقت قوات الاحتلال محلات تجارية عند مدخل البلدة والطريق المؤدي إلى منطقة الطرم شمال البلدة باستخدام السواتر الترابية.