ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت عدم إرسال أي ممثلين رفيعي المستوى إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 30" والمقرر عقده الشهر الحالي في البرازيل.

وأوضحت الصحيفة أن عشرات القادة المحليين في الولايات الأمريكية سيشاركون في المؤتمر للترويج لجهودهم في مكافحة تغير المناخ، رغم غياب الوفد الرسمي من واشنطن.

وقالت حاكمة ولاية نيو مكسيكو، ميشيل لوجان جريشام، خلال مؤتمر صحفي إن "الناس على أرض الواقع يعملون بجد لبناء شراكات طويلة الأمد تضمن مستقبلا نظيفا للطاقة، بغض النظر عن سياسات الحكومة الفيدرالية".

وأضافت جريشام أنها ستشارك في المفاوضات برفقه أكثر من مئة قائد محلي من ولايات ومدن أمريكية مختلفة، ضمن وفد من تحالفات بيئية مثل "أمريكا للجميع" و"عمداء المدن المناخية" و"تحالف المناخ الأمريكي".

ويضم هذا الوفد شخصيات مثل حاكم ولاي ويسكونسن وعمدة مدينة فينيكس.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحالف يمثل ما يقرب من ثلثي الشعب الأمريكي وثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، إلى جانب أكثر من نصف الانبعاثات الغازية في البلاد.

وأوضح المبعوث الأمريكي السابق للمناخ، تود ستيرن، أن الولايات تتسابق في "سباق ودي نحو القمة" لخفض التلوث وتحفيز اقتصاداتها في الوقت نفسه، مؤكدًا أن تلك الجهود "قد تحدث فرقا حقيقيا على المدى الطويل".

ونوهت "جارديان" إلى أن هذه التصريحات جاءت بعد يوم واحد من الانتخابات المحلية في الولايات المتحدة، والتي حقق فيها الديمقراطيون والمرشحون التقدميون نجاحا واسعا، حيث فاز أكثر من ثلاثين عمدة من الداعمين لقضايا المناخ.

كما أشارت المستشارة البيئية في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، جينا مكارثي، إلى أن هذه النتائج الانتخابية "تعكس رغبة الأمريكيين في دعم سياسات تحمي المناخ وتخلق فرص عمل نظيفة".

وذكرت الصحيفة أن ولاية نيو مكسيكو، رغم زيادتها إنتاج النفط والغاز، نجحت في خفض انبعاثات الميثان إلى النصف، في إطار سياسة تشمل تطوير مصادر الطاقة المتجددة إلى جانب التقليدية.

ولكن خبراء المناخ في الأمم المتحدة حذروا من أن أي تحرك فعال لمكافحة تغير المناخ يجب أن يتضمن تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.

كما نقلت الصحيفة عن الناشط البيئي كينو أرسلز جوسيا قوله إن انتخاب زهران ممداني عمدة لنيويورك، يمثل "تحولا حقيقيا نحو سياسات بيئية عادلة تسعى لإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري".

وأوضحت الصحيفة أن قادة العالم في قمة "كوب 30" سيناقشون تنفيذ اتفاق باريس للمناخ، الذي انسحب منه ترامب في أول أيام ولايته الجديدة هذا العام.

وخلصت "جارديان" إلى أن غياب واشنطن الرسمي عن القمة لا يعني غياب تأثيرها تماما، إذ يخشى بعض المراقبين من محاولات غير مباشرة لعرقلة الجهود الدولية، لكن محللين يرون أن العالم ماضٍ في التزامه بالاتفاق المناخي، ولن يلتفت كثيرا إلى مواقف واشنطن السلبية.