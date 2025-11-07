البيت الأبيض يستضيف قمة بين ترامب وقادة 5 دول بآسيا الوسطى

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قادة كازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان في إطار قمة C5+1 بالبيت الأبيض، في مؤشر على تزايد اهتمام واشنطن بمنطقة آسيا الوسطى.

وتجمع القمة ترامب مع رؤساء كازاخستان قاسم جومرت توكاييف، وقرغيزيا صدر جاباروف، وطاجيكستان إمام علي رحمان، وتركمانستان سردار بردي محمدوف، وأوزبكستان شوكت ميرضيائيف.

وتأتي هذه القمة في وقت تستمر فيه الحرب الروسية الأوكرانية، وتشهد آسيا الوسطى نشاطا روسيا وصينيا في الموارد الضخمة.

وفي كلمة خلال مأدبة أقامها للقادة، أوضح ترامب أن سلفه الرئيس جو بايدن أهمل منطقة آسيا الوسطى.

وأشار إلى أن بلاده وقعت اتفاقية للطاقة والمعادن النادرة مع كازاخستان بقيمة إجمالية تبلغ 17 مليار دولار، معلنًا أنه قد يزور كازاخستان، دون تحديد تاريخ للزيارة.

وأكد الرئيس الأمريكي أن المنطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي والمعادة النادرة بشكل خاصة، وقال: "كانت هذه الدول تقع في الماضي على طريق الحرير القديم الذي يربط الشرق بالغرب، ولديها تاريخ عريق ومجيد وجميل، وموقعها في قلب أوراسيا اليوم يمنحها أهمية بالغة وإمكانات هائلة".

وشدد على عزمه جعل شراكة الولايات المتحدة مع هذه الدول أقوى من أي وقت مضى، متعهدا بزيادة الاستثمارات المتبادلة معها.

بدوره، شكر توكاييف نظيره ترامب إزاء "القيادة التي أظهرها وإسهامه في السلام"، معتبرًا أن القمة تشكل بداية عهد جديد من التفاعل بين الولايات المتحدة وآسيا الوسطى.

من جانبه، صرح الرئيس الأوزبكي أن ترامب أكد على أهمية منتدى "C5+1" عبر عقده في البيت الأبيض.

وأعرب ميرضيائيف عن اعتقاده أن ترامب وحده قادر على وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

من جهته، أبدى الرئيس الطاجيكي ترحيبه بالقمة التي عقدت لتنمية العلاقات بين الولايات المتحدة وآسيا الوسطى.

الرئيس الفرغيزي بدوره، أكد أن القمة تشكل نقطة تحول، مشيرًا إلى إمكانية تطوير التعاون بين الولايات المتحدة والدول الخمسة بآسيا الوسطى.

وتأسس منتدى "C5+1" لأول مرة عام 2015 بين الولايات المتحدة ودول آسيا الوسطى على مستوى وزراء الخارجية، وتم رفعه إلى مستوى رؤساء الدول في 20 سبتمبر 2023.

مع اشتداد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على العناصر الأرضية النادرة، يسعى كلا البلدين إلى إقامة علاقات أوثق مع دول آسيا الوسطى.

تجدر الإشارة إلى أن كازاخستان بالإضافة إلى احتياطياتها من المعادن النادرة تعتبر أكبر منتج لليورانيوم في العالم، فيما تمتلك أوزبكستان احتياطيات هائلة من الذهب، وتمتلك تركمانستان العديد من مناطق إنتاج الغاز الطبيعي.