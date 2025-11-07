الأهلي ينتقل إلى أبو ظبي استعدادا لنهائي السوبر أمام الزمالك

تنتقل بعثة النادي الأهلي ظهر اليوم، الجمعة، من مدينة العين إلى مدينة أبوظبي الإماراتية؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

الأهلي تغلب على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري للأبطال، ليضرب موعدًا في النهائي مع الزمالك، الذي تغلب بدوره على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، بعد التعادل السلبي.

وتغادر بعثة الأهلي، برئاسة خالد مرتجي، مقر الإقامة بمدينة العين ظهر اليوم، متجهة إلى أبوظبي، استعدادًا لخوض الفريق لنهائي البطولة.

ومن المقر أن يخوض الأهلي مرانًا مساء اليوم في العاصمة أبو ظبي، في بداية الاستعداد لمباراة النهائي أمام الزمالك.

ويقام نهائي السوبر في الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويمتلك الأهلي الرقم القياسي لألقاب السوبر المصري برصيد 15 لقبًا، يليه الزمالك برصيد أربع ألقاب فقط.

ومن أصل 22 بطولة للسوبر المصري، والتي انطلقت موسم 2001-2002، خاض الأهلي البطولة في 19 نسخة، حقق اللقب 15 مرة وجاء الزمالك في المركز الثاني في 4 مرات.

ويبحث الأهلي عن تعزيز رقمه القياسي وتحقيق اللقب للمرة الـ20، والخامسة تواليًا، حيث حقق اللقب في آخر 4 نسخ أمام كلٍ من الزمالك مرتين، بيراميدز ومودرن سبورت.

كما يبحث الأهلي عن إنجاز جديد لم يتحقق من قبل، وهو التتويج باللقب في خمس نسخ متتالية، بعدما كرر الفوز في أربع نسخ في 3 مرات سابقة، من 2005 إلى 2009، ومن من 2010 إلى 2016، وأخيرًا من من 2021 إلى 2024.