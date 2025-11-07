برشلونة يعود إلى التدريبات في «كامب نو» بعد غياب

يوم مميز شهده ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، حيث عاد فريق برشلونة الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الألماني هانز فليك إلى خوض التدريبات على أرضية معقله التاريخي، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء احتفالية تعكس شوق الجماهير لعودة النشاط إلى الملعب.

ويُعد يوم الجمعة 7 نوفمبر حدثًا استثنائيًا لعشاق البلوجرانا، إذ فتحت أبواب «كامب نو» من جديد أمام الجماهير التي توافدت إلى المدرجات لمتابعة مران الفريق والاستمتاع بالأجواء الكروية داخل أحد أشهر ملاعب العالم.

وشهدت الحصة التدريبية تنظيمًا خاصًا، إذ جاءت كاختبار فني وتشغيلي شامل للتحقق من جاهزية الأنظمة التقنية ونقاط الدخول وسلامة المرافق، وذلك ضمن خطة إعادة الافتتاح التدريجي للملعب بعد أعمال التطوير التي شهدها في الفترة الماضية.

وكان نادي برشلونة قد أكد في بيان رسمي أن اللاعبين والجهاز الفني يشعرون بحماس كبير للعودة إلى ملعبهم الأسطوري، مؤكدًا أن المزيد من التفاصيل المتعلقة بعمليات الدخول والتنقل داخل الملعب ستُعلن خلال الأيام المقبلة استعدادًا لإعادة الافتتاح الكامل.