ناصر ماهر: مواجهة الأهلي في نهائي السوبر لن تكون سهلة

أكد ناصر ماهر، لاعب نادي الزمالك، أن مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري ستكون صعبة على الفريقين، مشددًا على أن الزمالك جاهز لتقديم أداء يليق بتاريخه وبحجم المباراة.

وكان الزمالك قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد تخطي بيراميدز بركلات الترجيح عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي، فيما صعد الأهلي بفوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1.

وقال ناصر ماهر في تصريحات لقناة «أبو ظبي الرياضية»:" المباراة لم تكن سهلة، استعددنا جيدًا ونجحنا في تطبيق تعليمات الجهاز الفني، والتوفيق كان في صالحنا وحققنا الفوز".

وأضاف:" الزمالك نادٍ كبير يلعب دائمًا من أجل البطولات، وفيريرا بذل مجهودًا كبيرًا معنا، كما أن أحمد عبد الرؤوف قدم عملاً مميزًا خلال فترة قصيرة، وهو ما ظهر في أداء الفريق بالمباراتين الأخيرتين".

واختتم لاعب الزمالك تصريحاته بالحديث عن النهائي المرتقب أمام الأهلي قائلًا:" المباراة لن تكون سهلة على الطرفين، ونتمنى أن نشرف الكرة المصرية، وأن يكون التوفيق حليفنا في تحقيق اللقب".

يُذكر أن مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري ستكون العاشرة في تاريخ لقاءات القطبين بالبطولة.