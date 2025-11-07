كشف لغز حريق أودى بحياة 6 أشخاص من أسرة واحدة بشبر الخيمة

كشفت تحريات أجهزة الأمن لغز مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقتهم السكنية بمنطقة بيجام في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتبين أن السبب وراء الحريق هو ماس كهربائي في سخان المياه داخل الشقة.

وأسفرت التحريات أن الحريق بدأ إثر ماس كهربائي في سخان المياه، حيث اشتعلت النيران وانتشرت الأدخنة؛ ما تسبب في وفاة أم وشقيقتها و4 أطفال بينهم شاب من ذوي الهمم ونجل الأخت.

فيما شيع أمس الخميس، العشرات من أهالي منطقة بيجام في شبرا الخيمة، 6 جثامين من بينهم جثامين 3 أطفال، وشاب من ذوي الهمم، ضحايا حريق هائل شب في شقة بالدور السابع لعقار بمنطقة شارع الشونة في بيجام بغرب شبرا، محافظة القليوبية.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا يفيد باندلاع حريق بشقة سكنية بمنطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أدوار العقار والمباني المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق التهم محتويات الشقة بالكامل، وأسفر عن وفاة الأم وأطفالها الأربعة وشقيقتها نتيجة الاختناق وكثافة الدخان، فيما نُقلت الجثامين إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقل إلى موقع الحادث قوات الأمن ومسئولو الحي، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار حفاظًا على سلامة الأهالي وتنظيم حركة المرور أثناء التعامل مع الحادث.

كنا انتقل المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق لتحديد أسبابه وملابساته، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة.