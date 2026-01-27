مصدر لـ سكاي نيوز: ترتيبات أوروبية وفلسطينية تمهيدا لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني

وصلت قوة أوروبية إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، إلى جانب موظفين فلسطينيين، الثلاثاء، تمهيدًا لتسلّم مهامها وفتح المعبر بشكل تمهيدي، الأربعاء، من دون السماح بعمليات دخول أو خروج، بحسب شبكة «سكاي نيوز».

وتهدف هذه الخطوة إلى بحث وتجهيز قوائم الأسماء التي سيُسمح لها بالدخول أو الخروج عبر المعبر الذي يربط قطاع غزة بمصر، على أن يتم فتحه رسميًا في الجانبين الخميس في حال الانتهاء من هذه الترتيبات.

وفي حال عدم استكمالها، سيفتح المعبر الأحد، إذ إنه لا يعمل يومي الجمعة والسبت، وفق المصدر نفسه.

وفي السياق اللوجستي، أفاد مصدر مطّلع بجاهزية جميع القطاعات المعنية من الجانب المصري، بما في ذلك الهلال الأحمر ووزارة الصحة والمستشفيات، استعدادًا لفتح المعبر.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا استدعاء 50 سيارة إسعاف من المحافظات المجاورة لمحافظة شمال سيناء، ليصل إجمالي عدد سيارات الإسعاف الجاهزة إلى 80 سيارة، لاستقبال المرضى والمصابين حال السماح لهم بمغادرة قطاع غزة.

وأكد المصدر أن جميع التجهيزات مكتملة، وأن الاستعدادات قائمة تحسبًا للحظة فتح المعبر.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، رجّح مصدر فلسطيني فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر الأربعاء، وذلك «ما لم تطرأ أي معوقات إسرائيلية».

وقال المصدر لـ«سكاي نيوز عربية» إن أول دفعة من الجرحى الفلسطينيين ستخرج من قطاع غزة باتجاه مصر في حال فتح المعبر الأربعاء.

وأوضح أن «قوة مراقبة أوروبية موجودة في مدينة العريش منذ أيام، وتستعد للدخول إلى معبر رفح في الساعات المقبلة، لترتيب إجراءات الدخول والخروج من خلاله».

كما أفاد المصدر بأن أفرادًا من الأمن التابع للاستخبارات الفلسطينية بملابس مدنية سيدخلون إلى المعبر الثلاثاء، بالتزامن مع دخول قوة المراقبة الأوروبية، من أجل إجراء الترتيبات اللوجستية.