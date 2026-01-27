 غدا.. بوتين والشرع يبحثان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 يناير 2026 6:06 م القاهرة
غدا.. بوتين والشرع يبحثان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

وكالات
نشر في: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 5:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 5:28 م

أفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات، غدًا الأربعاء، مع نظيره السوري أحمد الشرع، الذي سيقوم بزيارة عمل إلى روسيا.

وبحسب وكالة تاس الروسية، قال الكرملين عن جدول أعمال الاجتماع: تتمثل الخطة في مناقشة الوضع الراهن وآفاق تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلًا عن الوضع الحالي في الشرق الأوسط.

وقد زار الشرع روسيا بالفعل في زيارة عمل في أكتوبر 2025، وجرى التفاوض الروسي السوري في الكرملين.

وبحث الرئيسان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك في أول لقاء يجمعهما في موسكو.

وتعهد الشرع خلال اللقاء، بالسعي إلى إعادة ضبط العلاقات مع روسيا، مشددا على أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة.

وقال الشرع: نحاول أن يعرف العالم سوريا الجديدة.. وروسيا من الدول التي تربطنا بها علاقات جيدة.

