أعلنت وزارة النقل العراقية، الثلاثاء، إعادة تشغيل 12 خطًا حيويًا للنقل بين المحافظات، كانت متوقفة منذ عقود، وذلك بالتزامن مع تسارع وتيرة العمل في مشروع "طريق التنمية"، الذي يُنفذ بشراكة مع تركيا وقطر والإمارات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، إن "وزارة النقل أعدّت خلال الشهر الماضي خطة متكاملة لإعادة تشغيل وتأهيل عدد كبير من خطوط النقل".

وأضاف: "تتضمن الخطة تحديث المحطات، وتنشيط معدات التسجيل والمتابعة والمراقبة، بما يضمن تقديم خدمات نقل آمنة ومتطورة بين المحافظات".

وأوضح الصافي أن "الوزارة أعادت، خلال الفترة الماضية، أكثر من 12 خطًا حيويًا إلى الخدمة"، مشيرًا إلى أن "بعض هذه الخطوط كانت مهملة في السابق، وأصبحت اليوم عاملة بعد تنفيذ عمليات التأهيل والتجديد".

وبيّن أن "الوزارة عملت كذلك على إعادة تشغيل عدد من الخطوط الجوية، إلى جانب تحقيق أهداف تشغيلية داخل عمّان والدوحة".

واستطرد قائلًا: "فضلًا عن خطوط أخرى كانت متوقفة نتيجة الحروب السابقة، ولا سيما الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، إضافة إلى بعض الخطوط المتوقفة منذ الحرب العراقية–الإيرانية عام 1980".

وأضاف أن "الوزارة باشرت بإعادة تأهيل الخطوط القديمة التي كانت سببًا في عزل بعض المحافظات"، لافتًا إلى أن "هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع خطط تشغيل خطوط استراتيجية ضمن مشروع التنمية، وبما يواكب مراحل إكمال المشروع خلال الفترة المقبلة".

ويشمل مشروع "طريق التنمية" طريقًا بريًا وسكة حديد تمتدان من العراق إلى تركيا وموانئها، بطول يصل إلى 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

ويُعد المشروع أحد أهم الركائز لربط تركيا بالعراق والخليج العربي، كما يُعتبر من أقصر الطرق التي تصل الخليج العربي بأوروبا.

وفي ما يخص قطاع السكك الحديد، قال الصافي إن "الوزارة تعمل على مسارين؛ الأول يتمثل في إعادة تأهيل الخطوط القديمة، والثاني يتضمن إنشاء خطوط حديثة ونوعية".

وأضاف أن "من أبرز هذه المشاريع طريق التنمية الاستراتيجي، الذي يربط عدة محاور داخل العراق، إلى جانب إدخال قطارات وعربات حديثة للعمل على هذه الخطوط".

وأوضح أن "الخطوط القديمة تخضع حاليًا لعمليات إعادة التأهيل والتجهيز، فيما ستُنشأ خطوط مستقبلية حديثة للربط مع المواقع الصناعية والموانئ والمناطق الاقتصادية".

وأشار إلى أن ذلك "سيوفر ربطًا لعدد من المحافظات غير المشمولة بمشروع طريق التنمية، بما يسهم في توحيد قطاع السكك الحديدية وتحقيق التكامل في قطاع النقل".

وبشأن مشروع القطار المعلق في بغداد، قال الصافي إنه "من المشاريع المهمة التي ستسهم في نقل أعداد كبيرة من المواطنين داخل العاصمة".

وأضاف أن "المشروع يُنفذ وفق مواصفات عالمية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ويُعد جزءًا من رؤية شاملة لتحسين منظومة النقل داخل بغداد".

وأكد الصافي أن "هذه المشاريع لا تخص العراق وحده، بل تشترك فيها عدة دول، بينها تركيا وقطر والإمارات، إلى جانب التعاقد مع شركات استشارية عالمية".

وأوضح أن الهدف من ذلك هو "ضمان جودة التنفيذ والكلفة والتصاميم الهندسية، وتحقيق الجدوى الاقتصادية، وتقليل الهدر في الطاقة، ودعم تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط".