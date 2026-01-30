تبدأ بعد غدٍ الأحد وزارة السياحة والآثار، تلقي طلبات المنشآت والمطاعم السياحية الراغبة في تقديم عروض مميزة لروادها، وكذلك إقامة خيام رمضانية خلال شهر رمضان لجذب المزيد من المواطنين خلال الشهر الكريم.

وأكدت الوزارة أنه لا بُد للمطاعم الراغبة في إقامة خيام رمضانية من الحصول على تصريح من وزارة السياحة والآثار وإدارة الدفاع المدني، فيما أعلنت المطاعم والمنشآت السياحية استعدادها لاستقبال روادها لحجز حفلات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك، وسط استعدادات مكثفة لاستقبال شهر الصوم بديكورات حديثة تجذب أنظار الجميع، بالإضافة إلى تقديم عروض سعرية مميزة للمجموعات والعاملين بالهيئات والشركات والمصانع المختلفة لجذب المزيد من المواطنين خلال الشهر الكريم.

بدء حجوزات الإفطار والسحور

وتكثف المنشآت والمطاعم السياحية استعدادها لشهر رمضان المبارك، وذلك من خلال عمل الصيانة اللازمة لجميع المرافق الخاصة بها حتى تكون جاهزة لاستقبال الأسر المصرية خلال الشهر الكريم، والتي تحرص على تناول وجبات الإفطار والسحور في المطاعم السياحية المصرية والاستمتاع بالأجواء الرمضانية، لافتة إلى أنها ستبدأ في تلقي حجوزات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان الكريم مع بداية الأسبوع الجاري، وأن هناك عروضا سعرية مميزة تنتظر المجموعات بمناسبة الشهر الكريم.

وقال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة، إن المنشآت والمطاعم السياحية تكثف استعداداتها لشهر رمضان المبارك، وذلك من خلال عمل الصيانة اللازمة لجميع المرافق الخاصة بها حتى تكون جاهزة لاستقبال الأسر المصرية خلال الشهر الكريم، والتي تحرص على تناول وجبات الإفطار والسحور في المطاعم السياحية المصرية والاستمتاع بالأجواء الرمضانية.

وأضاف أن المطاعم السياحية ستبدأ خلال أيام في استقبال حجوزات الهيئات والشركات والمؤسسات الراغبة في تنظيم حفلات الإفطار والسحور الجماعي للعاملين بها خلال شهر رمضان الكريم، موضحا أن العديد من مطاعم القاهرة والجيزة تقدم عروضا سعرية مميزة للمجموعات الراغبة في تناول وجبات الإفطار والسحور خلال شهر الصوم.

مواعيد المطاعم السياحية خلال شهر رمضان

وأوضح فتحي أنه لن يكون هناك أية تعديلات في مواعيد عمل المطاعم السياحية خلال شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن مواعيد عمل المطاعم السياحية خلال شهر الصوم ستكون من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 4 من صباح اليوم التالي، مع استمرار خدمتي "الدليفري" و"تيك أواي" طوال اليوم، موضحا أن تلك المواعيد مناسبة جدا لتناول الرواد وجبتي الإفطار والسحور داخل المطاعم.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية إلى أن بعض المنشآت السياحية ستقيم خياما رمضانية لروادها خلال شهر الصوم.

ولفت إلى أن تلك المنشآت ستنظم خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور فقرات فنية قد تشمل تختا شرقيا يقدم الأغاني التي تتناسب مع طبيعة شهر الصيام.

الخيام الرمضانية

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أنه مسموح للمطاعم السياحية خلال شهر رمضان المقبل إقامة خيام رمضانية، سواء داخلية أو خارجية، شريطة استيفاء كل الاشتراطات الخاصة بإدارة الدفاع المدني، فضلا عن الحصول على ترخيص من وزارة السياحة والآثار، موضحا أن الخيام الرمضانية هي أحد الظواهر التي كانت تميز المطاعم والمنشآت السياحية المصرية خلال شهر رمضان، وأن غالبية المطاعم لم تعد تنشئ تلك الخيام خلال السنوات الماضية بسبب تداعيات جائحة كورونا، لافتا إلى أن تلك الخيام تُعد أحد وسائل جذب الرواد لقضاء أمسية مميزة داخل المطعم قد تمتد حتى موعد السحور.

وأشار فتحي إلى أن العديد من الخيام الرمضانية تستعين بتخت شرقي يقدم الأغاني المرتبطة بالشهر الكريم، فيما يلجأ البعض لتشغيل تلك الأغاني عبر الـ"DJ"، لافتا إلى أنه يتم خلال تلك الخيام، وفي الفترة ما بين الإفطار والسحور، تقديم عدد من المشروبات التي يشتهر بها الشهر الكريم، كالتمر هندي والعرقسوس والكركدية والخشاف، بالإضافة إلى بعض أطباق الحلويات الشرقية