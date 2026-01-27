انهيار أرضي عقب عاصفة يضطر السكان لإجلاء سكان بلدة جنوبي صقلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت السلطات المحلية في صقلية، اليوم الثلاثاء، إن انهيارا أرضيا كبيرا في بلدة نيشيمي جنوبي صقلية أجبر ما يربو على 1500 من السكان على إخلاء منازلهم بعدما صار جزء من البلدة معلقا فوق جرف.

ووقع الانهيار الأرضي في مطلع الأسبوع بعد أن اجتاح الإعصار هاري الجزيرة والبر الرئيسي جنوبي إيطاليا وجزيرة سردينيا، مما خلف دمارا بعد هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية.

ويقدر الدمار في صقلية وحدها بـ1.5 مليار يورو (1.8 مليار دولار).

وأعلنت الحكومة، أمس الاثنين، حالة طوارئ بسبب هبوب عاصفة في المناطق المتضررة.

وقال فابيو تشيتشيليانو، رئيس إدارة الحماية المدنية: "إن الانهيار الأرضي نشط تماما، والوضع حرج".

وأضاف أن بعض المنازل تعرضت لأضرار يصعب إصلاحها، وتم طرح خطة لإعادة تسكين المتضررين.

ووقع الانهيار الأرضي الذي ما زال نشطا في منتصف منطقة سكنية.