اليونيفيل تحذر من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة

حذرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للبنان.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، إنها تواصل دعمها للاستقرار في جنوب لبنان وفقاً للقرارين 1701 و2790، للمساهمة في ضمان الأمن للجميع.

وأوضحت أن حفظة السلام يسيرون دوريات منتظمة، ويراقبون التطورات على طول الخط الأزرق، ويبلغون مجلس الأمن عن أي انتهاكات يلاحظونها.

وأضافت: «منذ وقف إطلاق النار، استمرت آلاف الانتهاكات للقرار 1701، مما يعرّض الهدوء الهش لخطر الانهيار».

وارتفع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى 3 خلال الساعات الماضية، في انتهاك جديد صارخ لوقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية «الوكالة الوطنية للإعلام»، أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة باتوليه في الجنوب وأدّت إلى سقوط قتيل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ غارة قال إنها استهدفت عنصرا من حزب الله في بلدة دير قانون جنوبي البلاد.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في عددٍ من النقاط في جنوب لبنان.

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى عمليات إسرائيلية أخرى متفرقة، منها تعرض حرج بلدة يارون في قضاء بنت جبيل صباحا، لقصف مدفعي متقطع، وإلقاء مسيّرة لقنبلة صوتية في وسط بلدة الضهيرة بقضاء صور، وسط تحليق مكثّف للمسيّرات الإسرائيلية في أجواء البازورية، وصولًا إلى أجواء مدينة صور.

كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية في محيط أحد رعاة الماشية في اطراف بلدة رميش في قضاء بنت جبيل. وأخرى على حي الكساير في بلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون.